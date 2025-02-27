27 Şub 2025 10:11
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Irakçi: İran ve Malezya, Filistinlilerin zorunlu göç ettirilmesi planını reddetme konusunda ortak tutuma sahip

27 Şub 2025 10:11
News ID: 85763898
Irakçi: İran ve Malezya, Filistinlilerin zorunlu göç ettirilmesi planını reddetme konusunda ortak tutuma sahip

Tahran, İRNA - İram Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti ile Malezya'nın Filistin'e destek ve Filistinlilerin zorunlu göç ettirilmesine yönelik her türlü dayatmacı planı reddetme konusunda ortak tutumlarını vurguladı.

Seyyid Abbas Irakçi, 26 Şubat 2025 (Çarşamba gecesi) sosyal medya üzerinden, Malezya Dışişleri Bakanı "Dato Sri Utama Haci Bin Muhammed Haci Hasan" ile yaptığı görüşmeyle ilgili bir rapor paylaştı.  

Irakçi "Bugün, Malezya Dışişleri Bakanı Sayın Dato Muhammed Hasan ve beraberindeki heyeti ağırladım. İki ülke arasındaki ilişkiler, 60 yıllık bir geçmişe sahip olmanın yanı sıra her zaman karşılıklı saygı ve çıkar temelinde tanımlanmıştır ve bu ilişkileri daha da ilerletmek için ortak bir iradeye sahibiz." ifadesini paylaştı.

Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti ve Malezya'nın İslam dünyasının iki büyük ülkesi olarak, Filistin'e destek ve Filistinlilerin zorunlu göç ettirilmesine yönelik her türlü dayatmacı planı reddetme konusunda ortak tutuma sahip olduklarını belirtti.

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