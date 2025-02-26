26 Şub 2025 10:54
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News ID: 85762816
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İran, uluslararası sistem üzerinden adalet, saygı ve barış çağrısında bulundu

26 Şub 2025 10:54
News ID: 85762816
İran, uluslararası sistem üzerinden adalet, saygı ve barış çağrısında bulundu

Londra, İRNA– İran’ın Cenevre’deki Birleşmiş Milletler (BM) Daimî Temsilcisi, BM Şartı Dostları Grubu’nun üst düzey toplantısında İran’ın çok taraflılığa, uluslararası hukuka ve BM Şartı’nın ilkelerine olan bağlılığını vurgulayarak, adalet, saygı ve barışa dayalı bir dünya çağrısında bulundu.  

Ali Bahreyni sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Cenevre’de düzenlenen BM Şartı Dostları Grubu’nun üst düzey toplantısında, çok taraflılık, uluslararası hukuk ve BM Şartı’nın ilkelerine olan sarsılmaz bağlılığımızı vurguluyoruz.” ifadelerini kullandı.  

Bahreyni “BM Şartı’nın imzalanmasının 80. yıl dönümüne yaklaşırken, baskı ve bölünmenin değil, adalet, saygı ve barışın hâkim olduğu bir dünya inşa edelim.” çağrısında bulundu.  

BM Şartı Dostları Grubu toplantısı, son yıllarda bazı ülkelerin tek taraflı politikaları nedeniyle uluslararası kuruluşların çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde gerçekleştirildi.  

İran, bu grubun bir üyesi olarak, tek taraflı eylemlerle mücadele edilmesi ve uluslararası çok taraflı kuruluşların zayıflatılmasının önlenmesi gerektiğini her zaman vurgulamıştır.

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