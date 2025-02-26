İran, uluslararası sistem üzerinden adalet, saygı ve barış çağrısında bulundu

Ali Bahreyni sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Cenevre’de düzenlenen BM Şartı Dostları Grubu’nun üst düzey toplantısında, çok taraflılık, uluslararası hukuk ve BM Şartı’nın ilkelerine olan sarsılmaz bağlılığımızı vurguluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bahreyni “BM Şartı’nın imzalanmasının 80. yıl dönümüne yaklaşırken, baskı ve bölünmenin değil, adalet, saygı ve barışın hâkim olduğu bir dünya inşa edelim.” çağrısında bulundu.

BM Şartı Dostları Grubu toplantısı, son yıllarda bazı ülkelerin tek taraflı politikaları nedeniyle uluslararası kuruluşların çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde gerçekleştirildi.

İran, bu grubun bir üyesi olarak, tek taraflı eylemlerle mücadele edilmesi ve uluslararası çok taraflı kuruluşların zayıflatılmasının önlenmesi gerektiğini her zaman vurgulamıştır.