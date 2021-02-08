8 Şub 2021 14:12
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News Code: 84222306
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Devrim Muhafızları Donanması envanterine 140 savaş ve destek gemisi katıldı

Devrim Muhafızları Donanması envanterine 140 savaş ve destek gemisi katıldı

Bender Abbas, İRNA- Fecr On Günü vesilesiyle, çeşitli sınıflardan 140 savaş ve destek gemisi, Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Başkomutanı General Hüseyin Selami'nin katıldığı törenle Devrim Muhafızları Donanma envanterine teslim edildi.

Genral Bakıri bu törende yaptığı açıklamada, 'Hem dünyanın fosil enerjisinin yaklaşık %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı açısından hem de bölgenin güvenliği, ülkemizin yarattığı kıymetli tesisler ve altyapısı ile bu toprakların, halkın ve kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın güvenliği açısından bu son derece önemli noktanın güvenliğinin artırılmsı için ciddi bir çaba gösterilmelidir' dedi.

Devrim Muhafızları Başkomutanı General Selami de törende yaptığı konuşmada, bu yıl Devrim Muhafızları Donanması'ndaki gücün nitel ve nicel genişlemesinin dördüncü aşamasının tanıtıldığına değinerek, '100'den fazla savş botu, 200 saldırı dronu, Okyanus deniz savaş gemileri ve yüzlerce savaş gemisi, aziz İran'ın güçlü savunma politikalarının hizmetkarlarının ve tasarımcılarının büyük çabalarının bir parçasıdır' ifadesini kullandı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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