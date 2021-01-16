Büyük Peygamber Tatbikatının son aşamasında deniz hedefleri 1800 km mesafeden başarılı bir şekilde imha edildi

İran'ın Kevir Çölü bölgesinde 8 Ocak'tan bu yana düzenlenen Büyük Peygamber-15 Tatbikatı'nın son aşaması bu sabah, uzun menzilli balistik füzelerin varsayımsal olarak düşman gemilerine karşı stratejik operasyonu ve hedeflerin imhası gerçekleştirildi.

Tatbikatın bu aşamasına Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami, General Emir Ali Hacızade, Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı ve bir grup yüksek rütbeli askeri komutan katıldı.

Tatbikatta bilgi sistemleri tarafından varsayımsal düşman gemilerinin konumu keşfedildikten sonra, 1800 km mesafeden çeşitli sınıfların uzun menzilli balistik füzeleri, Kuzey Hint Okyanusu'nda eğitim için hedefleri başarıyla vurdu ve yok etti.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun düzenlediği Büyük Peygamber-15 Tatbikatı, İran Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen yıllık tatbikatlardan biridir. Bu tatbikatın ilk aşaması dün kombine füze ve drone operasyonu ve düşmanın savunma unsurlarına yönelik isabetli vuruşlarla gerçekleştirildi.

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