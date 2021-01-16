16 Oca 2021 19:12
Journalist ID: 2391
News Code: 84187257
0 Persons

Büyük Peygamber Tatbikatının son aşamasında deniz hedefleri 1800 km mesafeden başarılı bir şekilde imha edildi

Büyük Peygamber Tatbikatının son aşamasında deniz hedefleri 1800 km mesafeden başarılı bir şekilde imha edildi

Tahran, İRNA- Devrim Muhafızları Ordusu'nun düzenlediği Büyük Peygamber-15 Tatbikatı'nın son aşaması, uzun menzilli balistik füzelerin düşman gemilerine karşı stratejik operasyonlarının başarılı bir şekilde uygulanması ve deniz hedeflerinin imhasıyla gerçekleştirildi.

İran'ın Kevir Çölü bölgesinde 8 Ocak'tan bu yana düzenlenen Büyük Peygamber-15 Tatbikatı'nın son aşaması bu sabah, uzun menzilli balistik füzelerin varsayımsal olarak düşman gemilerine karşı stratejik operasyonu ve hedeflerin imhası gerçekleştirildi.

Tatbikatın bu aşamasına Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami, General Emir Ali Hacızade, Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı ve bir grup yüksek rütbeli askeri komutan katıldı.

Tatbikatta bilgi sistemleri tarafından varsayımsal düşman gemilerinin konumu keşfedildikten sonra, 1800 km mesafeden çeşitli sınıfların uzun menzilli balistik füzeleri, Kuzey Hint Okyanusu'nda eğitim için hedefleri başarıyla vurdu ve yok etti.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun düzenlediği Büyük Peygamber-15 Tatbikatı, İran Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen yıllık tatbikatlardan biridir. Bu tatbikatın ilk aşaması dün kombine füze ve drone operasyonu ve düşmanın savunma unsurlarına yönelik isabetli vuruşlarla gerçekleştirildi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
6 + 5 =