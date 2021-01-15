Füze güdüm ve kontrolünde yeni teknolojilerin kullanımı, yaptığımız tatbikatın özelliklerindendir

İran'ın merkez Kevir çöl bölgesinde düzenlenen Büyük Peygamber-15 sırasında konuşan General Hüseyin Selami, tatbikatının ilk aşamasında balistik füzeleri ateşlemek ve hedefleri büyük bir isabetle yok etmekle birlikte, ileri yönlendirme ve kontrol teknolojileri ve yapay zeka ile donatılmış çok sayıda saldırı savaş uçağı kullanılmasının İslami İran'ın savunma otoritesini ve gücünü gösteren muhteşem sahneler olduğunu ifade etti.

Füzeler ile İHA'ların rehberlik ve kontrol sistemlerinde yeni teknolojilerin başarılı bir şekilde test edilmesini ve ortak stratejik harekat sahnesinin komuta ve çok hassas kontrolünü bu tatbikatın öne çıkan özellikleri olarak tanımlayan General Selami, 'Allah'ın izniyle Bugün, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri, füze ve İHA teknolojisini kullanarak tatbikattaki tüm hedefleri isabetli bir şekilde vurabildi' diye konuştu.

Bugün yaşanan şeyin İran halkının yaşamsal değerlerini savunma konusundaki güçlü iradesi olduğunu vurgulayan General Selami, 'Bu tatbikatın mesajı, İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal egemenliği ve kutsal devleti ile değerlerinin İslam düşmanlarına karşı koruma yetkisi ve kararlı iradesidir. İran halkının bu tatbikatta güçlü bir destansı zaferinin çok hoş bir resmine tanıklık ettik. Bugün Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri için yeni ve farklı bir gündü ve bu büyük başarıyı, büyük liderimize borçluyuz' diye ekledi.

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