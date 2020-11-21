Şiraz adlı istihbarat gemisi gelecek yıl Ordu Donanması filosuna katılacak

Şiraz istihbarat gemisinin inşasının son durumunu bildiren Amiral Hanzadi, 'Özel niteliklere sahip bu yeni geminin inşası tamamlandı ve şu anda sistemlerini donatıyoruz. Önümüzdeki yıl bu yeni gemiyi Donanmaya eklemeyi umuyoruz' diye belirtti.

Şiraz istihbarat gemisi, elektromanyetik harpte radar algılama, telekomünikasyon, sonar ve çeşitli yayınların yönetimi alanında gerekli yeteneklere sahiptir.

Bu gemide, frekans bandını bilme, radar ve radyo dalgalarının çeşitli parametrelerini tanıma, düşmanın haberleşme sistemlerini bilme gibi bilgi savaşı alanında önemli özellikler mevcuttur.

Trimaran gemilerinin inşası için yapılan hazırlıklara da değinen Amiral Hanzadi, '3 bin tondan fazla ağırlıklı iyi hücum kabiliyetine sahip bu geminin yapımı, Donanma'nın gündeminde ve kavramsal ve detaylı tasarımlar yapıldı. Önümüzdeki yıllarda inşaatı ciddi anlamda başlayacak' ifadesini kullandu.

Tecrübeli ve genç Donanma personelinin kabiliyetine dikkati çeken Amiral Hanzadi, 'Bugün Deniz Kuvvetleri, birçok ihtiyacını ülke içinde, genç ve yetenekli profesyoneller tarafından karşılayabilecek bir kabiliyet seviyesine ulaştı ve bu özgüven ve kendine güven, Donanma'nın her yerine yayıldı' diye ekledi.

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