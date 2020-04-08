Gadir tipi denizaltısı İran Donanması'na katıldı

Ordu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gadir denizaltısının Donanma filosuna katılma törenine Donanma Tesisleri Komutanı aMİRAL Fazılniya ve diğer askeri yetkilileri katıldı.

Ordu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hanzadi de bugün Bender Abbas'ta bulunan Donanma saanyi tesislerinde yaptığı incelemede tüm askeri personelin açabalarından övgüde bulundu.

Ordu Deniz Kuvvetleri'nin yüksek gücüne işaret eden Amiral Hanzadi, 'Bender Abbas'taki sanayi tesisi, Donanmamızın kalbi konumundadır. Bütün acımasız yaptırımlara karşın askeri teçhizat ve ekipmanları üretmeye devam ediyoruz' değerlendirmesinde bulundu.