8 Nis 2020 14:27
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News Code: 83743638
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Gadir tipi denizaltısı İran Donanması'na katıldı

Gadir tipi denizaltısı İran Donanması'na katıldı

Tahran, İRNA- Daha önce onarım aşamasında bulunan Gadir tipi denizaltısı, bugün Bender Abbas'ta düzenlenen törenle İran Ordusu Donanması 1. bölgesindeki filosuna katıldı.

Ordu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gadir denizaltısının Donanma filosuna katılma törenine Donanma Tesisleri Komutanı aMİRAL Fazılniya ve diğer askeri yetkilileri katıldı.

Ordu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hanzadi de bugün Bender Abbas'ta bulunan Donanma saanyi tesislerinde yaptığı incelemede tüm askeri personelin açabalarından övgüde bulundu.

Ordu Deniz Kuvvetleri'nin yüksek gücüne işaret eden Amiral Hanzadi, 'Bender Abbas'taki sanayi tesisi, Donanmamızın kalbi konumundadır. Bütün acımasız yaptırımlara karşın askeri teçhizat ve ekipmanları üretmeye devam ediyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

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