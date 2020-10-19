İran yapımı donanma silahları yabancı benzerlerine karşı yüksek rekabet gücüne sahip

Ordu tarafından yapılan açıklamaya göre, İran'ın donanma silahları ile ilgili neler almak istediği sorusuna cevap veren Amiral Hanzadi, 'Donanmamız öyle bir noktaya ve bağımsızlığa yükselmiş ki artık silah alımına ihtiyacımız yok ve silah ambargosu Donanmamız için bir şaka gibidir' diye konuştu.

Bazı dönemlerde yedek parçalar ve silahlara büyük ihtiyaç duyduklarına ve ülkelere bu yönde müracaat ettiklerine işaret eden Amiral Hanzadi, 'Bugün ise kuşkusuz Donanmamız üzerinde bir yaptırımın olup olmaması etkili bir mesele değildir, zira istediğimiz her silahı üretmeyi başardık. Birkaç yıl öncesine kadar torpido alacak yer bulamıyorduk, ancak yerel torpidoların yapılması ve başarılı testi sayesinde bu ihtiyaç tamamen giderilmiş durumda' açıklamasını yaptı.

İlk olarak 2017 yılında yerli torpidoyu görücüye çıkarttıklarını ve halihazırda yerli torpidonun gücünün birkaç arttığını dile getiren Amiral Ganzadi, 'Silah satışı Savunma Bakanlığı'nın ana gündemidir. Bir ürünü yerlileştirdiğimi zaman seri üretime geçilmesi ve istediği takdirde satışı için örneğini Savunma Bakanlığı'na veriyoruz. Ürünlerimiz üstün kalite ve uygun fiyatlıdır ve yabancı benzerlerine karşı yüksek rekabet gücünü barındırmaktadır' diye ekledi.

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