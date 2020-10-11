İran Savunma Bakanı: Düşman hiçbir şey ihraç etmeyelim diye bize ambargo uyguluyor

General Hatemi, Pazar akşamı Tahran Demiryolunun merkez binasında düzenlenen Karayolları ve Kentsel Gelişim Bakanlığı ile işbirliği sözleşmesinin imza töreninde yaptığı açıklamada, cihat yönünde ilerlemenin ve kendi kendine yetmenin önemine değinerek, 'Bugün en büyük vahşet ve kötülükle İran milletini zayıflatmak için ellerinden gelen her şeyi yapan düşmanlar karşısında masamızdaki temel seçenek cihat ve kendi kendine yeterlilik alanında çalışmaktır'dedi.

İran Savunma Bakanı,'İran milleti bu düşmanlıkları unutmayacak ve bu düşmanca eylemler aklımızda kalacak; Çünkü şu anda milletimize yönelik ekonomik terörü vahşice boykot ettiler'diye belirtt

İran Savunma Bakanı,'Düşmanların ülkemize açtıkları ekonomik savaşa karşı cihat halinde hareket ediyoruz ve Savunma teşkilati olarak her zaman yanınızda olacağımızı garanti ediyoruz ve Şimdiye kadar çıktığınız bu 40 yıllık yolculukta kesinlikle net ufuklara ulaşacaksınız ve Çabalarınız ve artan başarınızla, kötü düşmanların ağzını kapatacaksınız'diye belirtti.

İran Savunma Bakanı,'Son 40 yılda düşmanlarımız savaş yaratarak ülkemizi mahrum etmek ve sınırlamak isterken, milletimiz bu savaşı fırsata, cihada ve kutsal savunmaya dönüştürdü'dedi.

İran Savunma Bakanı, 'Yeni yaptırımlara atıfta bulunarak'Son birkaç gündür İran'a ikinci kez yaptırımlar uyguladılar ve biz bu yaptırımları hiçbir şekilde saymayacağız. Düşman bize hiçbir şey ulaşmasın diye yaptırım uygulamıyor, İhracatımızdan korkuyor'ifadesini kullandı.

General Hatemi, 'Bugün Savunma Bakanlığı tüm kapasitesi ile hizmetinizde ve bu önemli yolda size yardımcı olacaktır'diye ekledi.

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