Denizcilerin güvenliği hiçbir ülke tarafından tehdit edilmemeli

ABD'liler tarafından limanlar ve açık denizlerdeki tehditlerine tepki gösteren Rastad, bu konuyu Uluslararası Denizcilik Kurumu'nun hukuki yönden araştırılmasını talep etti.

Uluslararas Denizcilik Kurumu ve G-20 gibi uluslararası toplulukların başta temel maddeler, gıda maddeleri ve ilaç olmak üzere ticaretin kolaylaştırılmasının altını çizdiklerine değinerek, 'İran Donanması, donanma müşterileri, İran limanlarına demirleyen gemiler ve donanmaza ait yükleme ve boşaltma terminalleri bile ABD tarafından tehdit edilmektedir' diye konuştu.

Rastad, 'Tüm uluslararası örgütlerin dünya ticareti ve temel maddelerin temini ile ilgili gerekli hazırlıklarına vurgu yaptığı bu zor koşullarda, biz hala ABD'nin ağır baskısı altındayız ve bunu defalarca belgeleri ile birlikte sunduk, ancak zor baskı ve koşullar devam etmektedir' diye ekledi.

Uluslararası Denizclik Kurumu Genel Sekreteri Kitak Lim de bu video konferansta yaptığı açıklamada, İran Limanlar ve Denizclik Kurumu'nca korona pandemisinin yaşandığı şartlarda yaptıklarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ABD'nin İrana yönelik tehditleri ile ilgili konuyu yakından takip edeceklerini ifade etti.