16 Ağu 2020 12:48
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News Code: 83909194
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İran Savunma Bakanı:

Yeni savunma kazanımları Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla görücüye çıkacak

Yeni savunma kazanımları Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla görücüye çıkacak

Tahran, İRNA- Savunma Bakanı General Emir Hatemi, 22 Ağustos Savunma Sanayi Günü'nde savunma sanayinin birçok yeni kazanımının görücüye çıkarılacağını belirterek, ’Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla yıl sonuna kadar füze, hava, insansız hava aracı ve donanma alanında da kazanım ve ürünlerimiz tanıtılacak’ dedi.

22 Ağustos Savunma Sanayi Günü münasebetiyle bu sabah düzenlediği basın toplantısında konuşan General Hatemi, Savunma Sanayii Günü'nü kutlayarak, ‘Savunma sanayi aslında ülkenin desteği ve stratejik derinliği, bilim ve teknoloji alanı da ülkenin savunma sanayisine verilen destektir. Yaptırımlar bize kısıtlamalar getirse de, bu alanda bir yandan güvenlik için gerekli gücü oluşturabildik ve öte yandan dünyaya bu gücün İran halkının bağımsızlığını, özgürlüğünü ve güvenliğini korumak olduğunu ve kimseye karşı olmadığını söyleyebildik’ ifadesini kullandı.

General Hatemi, ’Başka bir ülkenin toprakları ve çıkarları peşinde değiliz. Aynı zamanda yaklaşımımız aktif caydırıcılık, yani keskin gözlerle gözlemliyoruz. Milletimize ve güvenlik bölgemizdeki milletlere karşı bir komplo gördüğümüz her yerde, kesinlikle bununla ilgileneceğiz’ diye ekledi.

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