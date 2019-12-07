Nisan 2020'de 50 nükleer enerji kazanımı görücüye çıkacak

Tahran'ın batısında Elburz ilinin merkezi Kerec'te yer alan İslami Azad Üniversitesi'nde düzenlenen 50. Nükleer Sanayi Kazanımları Fuarı Açılış Töreni'nde konuşan Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Aliasger Zarean, bu 50 kazanımın yeni nesil santrifüj, nükleer santral ve ağır su reaktörleri ile ilgili olduğunu belirtti.

Önümüzdeki günlerde Erak Ağır Su Reaktörü'nün ikincil devreini de faaliyete açacaklarını kaydeden Zarean, 'Bu çok büyük bir adımdır. Ayrıca 2021 yılında Erak Araştırma Reaktörü inşaatı da bitecek' diye konuştu.

Atom Enerjisi Kurumu'nun yaklaşımının araştırmaları ticarileştirme olduğuna işaret eden İranlı yetkili, 'Bu, bilimin teknoloji ve ürüne dönüşmesi demektir. Atom Enerjisi Kurumu bu önemli adımı gerçekleştirmiştir' değerlendirmesinde bulundu.

Radyofarmasötiklerin üretildiğinin de altını çizen Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Zarean, 'Ülkemizde 1 milyona yakın kişi nükleer sanayimizce üretilen radyofarmasötikleri kullanıyor. Ayrıca 190'dan fazla sağlık merkezinde de bu ürünler kullanımda. Tarım ve diğer sektörler de Atom Enerjisi Kurumu'nun ürettiği kazanımlardan yararlanılmaktadır' diye ekledi.