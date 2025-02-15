Gazze'de altıncı tur esir değişimi başladı / El-Kassam, esir Siyonist'in kızına altın hediye etti

Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne ait araçlar, ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında, Hamas'tan üç Siyonist esiri teslim almak için Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine gitti.

Siyonist rejim ordusu, esirleri Gazze Şeridi'ndeki Re'im bölgesinde teslim almaya hazır olduğunu açıkladı.

Öte yandan haber kaynakları, Filistin direnişinin esir değişim yerinde çeşitli silahlar sergilediğini bildirdi. Bu silahlar, El-Aksa Tufanı operasyonu sırasında Saraya el-Kuds (İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı) ve Şehit İzzeddin el-Kassam Tugayları (Hamas'ın askeri kanadı) tarafından ele geçirilmişti.

Kaynak ayrıca, El-Kassam Tugayları'nın, esir Siyonist Sagi Dekel Hen'in kızına altın parçası hedye ettiğini ekledi.

Bu kız çocuğu, Siyonist annenin esir alınmasından dört ay sonra doğmuştu.