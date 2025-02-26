İran, ABD'nin yeni yaptırımlarını kınadı

İsmail Bekaî, ülkelerin ekonomik ve ticari ilişkileri hakkında karar vermenin, milletlerin kendi kaderini tayin hakkının bir parçası olduğunu vurgulayarak, hiçbir tarafın siyasi bahanelerle bu ilişkileri engelleme veya bozma hakkına sahip olmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin İran’ın dış ticaretine yönelik yeni yaptırımlarının, BM Şartı’nın temel ilkeleri olan ulusal egemenliğe saygı ve milletlerin kendi kaderini tayin etme hakkıyla çeliştiğini, ayrıca ülkeler arasındaki serbest ticareti düzenleyen uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu ifade etti. Bu nedenle söz konusu yaptırımların hukuka aykırı, gayri meşru ve insan hakları ihlali niteliğinde olduğunu belirterek, ABD hükümetinin uluslararası sorumluluk taşıdığını dile getirdi.

Bekaî, bazı ABD yetkililerinin İran ile etkileşime girme niyetinde olduklarına dair iddialarına da değinerek, İran halkına yönelik yaptırımların bu iddiaların samimiyetsizliğinin en büyük kanıtı olduğunu söyledi. Ayrıca, ABD'li politika yapıcıların İran halkının refahına, kalkınmasına ve mutluluğuna düşman olduklarının açık bir göstergesi olduğunu vurguladı. İran halkının, ABD’nin düşmanca ve müdahaleci politikalarının geçmişinden ve verdiği taahhütleri defalarca ihlal etmesinden haberdar olduğunu belirterek, bağımsızlık ve onur yolunda ilerlemeye devam edeceğini ifade etti.