Cumhurbaşkanı: Tahran-Moskova ilişkilerini güçlendirmekte kararlıyız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul eden Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu belirtti ve özellikle kapsamlı stratejik anlaşmanın uygulanma sürecinin hızlandırılması gerektiğine vurgu yaptı. Pezeşkiyan İran ve Rusya’nın işbirliklerini güçlendirmek için büyük potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, Tahran ile Moskova arasındaki etkileşimleri artırma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise bu görüşmede, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in sıcak selamlarını ileterek, İran ile ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik tüm çabaları göstereceklerini söyledi. Lavrov, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik anlaşmanın hayata geçirilmesi ve işbirliğinin hızlandırılması için çalışacaklarını dile getirdi.

Lavrov ayrıca, İran’ın Avrasya Ekonomik Birliği’ne katılım sürecinin tamamlanmasının, özellikle ekonomi ve ticaret alanlarında İran-Rusya ilişkilerini güçlendirmek için yeni ve etkili bir fırsat sunduğunu belirtti. İran ve Rusya’nın, etkili bölgesel işbirliğinin devamı konusunda birçok ortak çıkara sahip olduğunu ifade etti.