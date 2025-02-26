Irakçi: Avrupa ile müzakereler devam edecek

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Irakçi “İki gün önce Cenevre’de üç Avrupa ülkesiyle yeni bir müzakere turu gerçekleştirdik. Bu müzakereler nükleer konular ve bazı diğer meseleler hakkında oldu. Avrupa ile müzakereler devam edecek ve elbette kendi özel iniş çıkışlarına sahip olacak. Bu müzakereler sırasında birçok soru ve konu var ki bunlara yanıt verilmesi gerekiyor,” dedi.

Rus mevkidaşının mesaj taşıyıp taşımadığına dair bir soruya ise "Hayır, Sayın Lavrov ile çok kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik. Bölgesel konular hakkında detaylı bir şekilde konuştuk ve ikili ilişkileri de ele aldık. Sayın Lavrov, ABD ve bölgedeki diğer ülkelerle yaptığı görüşmelerin ayrıntılı bir raporunu bize sundu. Doğal olarak bir mesaj söz konusu değildi ve kendisinin bir mesaj getirmesi de beklenmiyordu. Biz esas olarak bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler üzerine görüş alışverişinde bulunduk." yanıtını verdi.

İran’ın nükleer anlaşmayı (KOEP) yeniden canlandırmaya yönelik müzakerelerdeki tutumuna ilişkin bir soruya "Tutumumuz tamamen net ve yeni bir şey değil. ABD, maksimum baskı politikasını onaylayıp başkanlık bildirgesini yayımladığında, tutumumuz açıkça ortaya kondu. Biz, maksimum baskı altında müzakere yapmayacağız. İran’a uygulanmak istenen bu maksimum baskı politikası yeni bir şey değil, daha önce de denendi ve olumlu bir sonuç vermedi." cevabını verdi.