Bölge ötesi ülkeler, İran deniz sınırlarından 600 mil uzağa çekilmişlerdir

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Donanma Günü olan 28 Kasım günü vesilesiyle Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında konuşan Amiral Rudseri, 'Son yıllarda Donanmamızın yakın ve uzak sularda varlığı ve gücü arttıkça, bölge ötesi ülkelerin donanmalarının varlığı düşüşe geçmiştir' diye belirtti.

Fars Körfezi'nde bölge ötesi donanmanın son birkaç yılda, daha önceki yıllara kıyaslandığında bunun açıkça görülebileceğini kaydeden Amiral Rudseri, 'Halihazırda İran İslam Cumhuriyeti Donanması, ülkede gerekli tüm ekipman ve teçhizatın yapıldığı bir özgüven seviyesine ulaştı ve bu kendi başına düşmanlar için bir caydırıcı unsurdur' ifadesini kullandı.

Herhangi bir ülkenin silahlı kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu teçhizatın başka bir ülkeden satın alınması durumunda, satıcının teçhizatı gerektiğinde alıcıya temin etmeyebileceğine dikkati çeken Amiral Rudseri, 'Diğer yandan satıcı tüm detaylardan haberdardır. Ülkenin uzmanları tarafından yapılan bir dizi yerel teçhizat, birkaç gün içinde İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun donanma filosuna katılacak' diye ekledi.

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