İran, sınır güvenliğinin artırılması ve teröristlerle mücadele için yeni önlemler açıkladı

Sınır Muhafızları yeni komutanının göreve başlama töreninde konuşan General Eşteri, 'Başta sahada mücadele hazırlığı olmak üzere Polis Teşkilatı Sınır Muhafızları'nın ileri dönük hareketi, Sınır Muhafızları Dairsi'nin önceliklerindendir' dedi.

ABD'nin ümitsizce İran'a yönelik yeni yaptırımlar uyguladığına işaret eden General Eşteri, 'Polis Teşkilatımızdaki yetkililere karşı yaptırım yöntemi, etkisi yitirmiş ve değersizdir' ifadesini kullandı.

İran sınır güvenliğini artırmak için güncel optik ve elektronik araç gereçler ve İHA'larla sınır hatları ile sınır terminal ve kapılarını akıllıca kontrol etmek, deniz yüzerlerini ve Donanma'yı güçlendirmek, Donanma güçlerinin gemi trafiği, dalgıçlık ve sahil güvenlik alanlarındaki uzmanlık eğitimlerini artırmak ve mal ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleyi genişletmek gibi faaliyetlerde bulunduklarına dikkati çeken General Eşteri, 'ABD'nin Polis Teşkilatı yetkililerimizi ambargo listesine alması, doğru yolda adım attığımızı gözler önüne sermektedir' diye ekledi.

Donald Trump yönetimi, İran halkına karşı yaptırımlarının devamında geçen ay İran Polis Teşkilatı üst düzet yetkililerini ambargo listesine eklediklerini duyurmuştu.