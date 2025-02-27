Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, işgalci Siyonist rejimin Suriye'nin güneyindeki bölgelere ve Şam'ın banliyölerine yönelik yeni hava ve kara saldırılarını şiddetle kınadı. Bekaî Siyonist rejimin Suriye topraklarındaki yayılmacı ve saldırgan eylemlerinin devam etmesine karşı uyarıda bulunarak, uluslararası toplumu ve İslam ülkelerini bu ihlalleri kınamaya ve Siyonist rejimin kanun ihlallerini durdurmak için acil eyleme çağırdı.
Sözcü Bekaî, Siyonist rejimin 1974 anlaşmasını sürekli ihlal etmesine atıfta bulunarak, bu saldırıların BM Antlaşması'nın ilkelerini ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini belirtti.
Suriye topraklarının bir kısmının işgal edilmesinin ve bu ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğünün sürekli ihlal edilmesinin bir saldırı suçu işlemek anlamına geldiğini vurgulayan İran Dışşleri Bakanlığı Sözcüsü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Siyonist rejimin saldırılarını ve uluslararası barış ile güvenliği ihlalini durdurmak için acil eyleme çağırdı.
Bekaî: Siyonist rejimin Suriye'deki kanun ihlallerini durdurmak için acil eylem gereklidir
Tahran ,İRNA - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, işgalci Siyonist rejimin Suriye'nin güneyindeki bölgelere ve Şam'ın banliyölerine yönelik yeni hava ve kara saldırılarını kınayarak, uluslararası toplumu ve İslam ülkelerini bu ihlalleri kınamaya ve Siyonist rejimin kanun ihlallerini durdurmak için acil eyleme çağırdı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, işgalci Siyonist rejimin Suriye'nin güneyindeki bölgelere ve Şam'ın banliyölerine yönelik yeni hava ve kara saldırılarını şiddetle kınadı. Bekaî Siyonist rejimin Suriye topraklarındaki yayılmacı ve saldırgan eylemlerinin devam etmesine karşı uyarıda bulunarak, uluslararası toplumu ve İslam ülkelerini bu ihlalleri kınamaya ve Siyonist rejimin kanun ihlallerini durdurmak için acil eyleme çağırdı.
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