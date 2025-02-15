National Interest: İran'ın askeri yenilikleri, ABD gemilerinin savunmasızlığını artırdı

Raporda, Hadi 110 İHA'sının diğer silahlarla birlikte İran'a, ABD uçak gemilerini ciddi şekilde tehdit etme imkanı sağladığı belirtildi.

Raporda, Fars Körfezi gemi karşıtı balistik füzesinin 400 kilometrelik menziline atıfta bulunularak, bu silahın hızının 3 Mach'ın altında olduğu ve bu düşük hız ile kısa menzilin, ABD uçak gemisi eşliğindeki gemiler tarafından takibini kolaylaştırdığı iddia edildi.

National Interest, ABD ile Yemen silahlı kuvvetleri arasındaki son çatışmalara değinerek, ABD Donanması'nın Husi'lerin çok daha basit gemi karşıtı füzelerine karşı kendini korumakta zorlandığını yazdı.

"Fars Körfezi" füzesinin özelliklerini sıralayan National Interest, bu füzenin bir elektro-optik/kızılötesi arayıcı ile 800 kilogramlık savaş başlığını hedefe yönlendirdiğini belirtti. Bu silahın, Fars Körfezi veya Hürmüz Boğazı'ndaki ABD Donanması savaş gemilerine karşı kullanılması muhtemel. Her iki bölge de dar olup, savaş gemileri için manevra yapmayı zorlaştırıyor. Ayrıca, İranlılar uçak gemisi grubunun hava savunma sistemlerini aşarak ABD uçak gemisine ciddi zarar verebilir.

"Fars Körfezi" füzesi, Sumar ve Hoveyze gibi seyir füzeleri ile destekleniyor. Sumar'ın menzili 2 bin kilometre, Hoveyze'nin ise yaklaşık 1250 kilometre. Hoveyze, Sumar'a kıyasla daha kısa menzile sahip olsa da daha yüksek hassasiyet sunuyor.

Öte yandan, İran Ordusu yakın zamanda dünyanın ilk su altı intihar İHA'sı olan Hadi 110'u tanıttı.

Bu silah, yapay zeka tarafından hedefe yönlendirilebiliyor ve denizaltından fırlatılabilme yeteneği, İranlılara sürpriz unsuru sağlayarak takibini oldukça zorlaştırıyor.