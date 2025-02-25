İran ve Rusya dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi bugün öğle saatlerinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov** ile görüşme gerçekleştirdi.

Lavrov’un Tahran ziyareti, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmek ve Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın uygulanma sürecini ele almak amacıyla ve Irakçi’nin daveti üzerine gerçekleşti. İran ve Rusya Cumhurbaşkanları, 17 Ocak tarihinde Moskova’da bu anlaşmayı imzalayarak ilişkilerin seviyesini yükseltmeyi hedefledi.

İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, ziyaretin önemine değinerek, ikili, bölgesel ve uluslararası ilişkilerde geniş bir konu yelpazesinin ele alınacağını ve görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakaî, Rusya Dışişleri Bakanı’nın ziyaretini, İran ve Rusya arasındaki sürekli istişarelerin bir parçası olarak değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Lavrov’un Tahran ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, görüşmelerde, Suriye, Güney Kafkasya, Afganistan, Yemen, Körfez bölgesi ve Orta Doğu’daki gelişmeler, Hazar Denizi ile ilgili konular, İran’ın nükleer programı ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP/JCPOA) çerçevesindeki gelişmelerin ele alınacağını belirtti.