25 Şub 2025 16:57
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İran ve Rusya dışişleri bakanları görüştü

25 Şub 2025 16:57
News ID: 85762208
İran ve Rusya dışişleri bakanları görüştü

Tahran, İRNA– Tahran’ı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası önemli konular ele alındı.  

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi bugün öğle saatlerinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov** ile görüşme gerçekleştirdi.  

Lavrov’un Tahran ziyareti, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmek ve Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın uygulanma sürecini ele almak amacıyla ve Irakçi’nin daveti üzerine gerçekleşti. İran ve Rusya Cumhurbaşkanları, 17 Ocak  tarihinde Moskova’da bu anlaşmayı imzalayarak ilişkilerin seviyesini yükseltmeyi hedefledi.  

İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, ziyaretin önemine değinerek, ikili, bölgesel ve uluslararası ilişkilerde geniş bir konu yelpazesinin ele alınacağını ve görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti.  

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakaî, Rusya Dışişleri Bakanı’nın ziyaretini, İran ve Rusya arasındaki sürekli istişarelerin bir parçası olarak değerlendirdi.  

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Lavrov’un Tahran ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, görüşmelerde, Suriye, Güney Kafkasya, Afganistan, Yemen, Körfez bölgesi ve Orta Doğu’daki gelişmeler, Hazar Denizi ile ilgili konular, İran’ın nükleer programı ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP/JCPOA) çerçevesindeki gelişmelerin ele alınacağını belirtti. 

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