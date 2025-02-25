Irakçi: Baskı, tehdit ve yaptırım altında müzakere yapmayacağız

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Rusya Dışişleri Bakanı ve beraberindeki heyeti memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Rus mevkidaşımla tüm konularda sürekli istişare halindeyiz ve bu görüşmeler geniş bir iş birliği ve konu yelpazesini kapsıyor." dedi.

Irakçi, Kafkasya, Asya ve Avrasya meseleleri hakkında sürekli istişarelerde bulunduklarını ve kapsamlı, yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, tüm konuların ele alındığını belirtti. İran ve Rusya arasındaki ekonomik iş birliğinin hızla ilerlediğini, Nisan ayında ortak ekonomik komisyon toplantısının yapılacağını vurguladı. Enerji, demiryolu ve tarım alanlarındaki iş birliğinin devam ettiğini ekledi.

Irakçi, Filistin, Lübnan ve Suriye konularında detaylı görüşmeler yapıldığını belirterek, "İran, her zaman Siyonist rejimin işlediği suçları kınamıştır. Gazze halkının zorla göç ettirilmesine yönelik yeni plan ele alındı ve bölge ülkelerinin bu kabul edilemez plana karşı ortak tutumu vurgulandı. İran’ın önerisiyle İslam İşbirliği Teşkilatı da yakında bir toplantı düzenleyecek." dedi.

Suriye hakkında ise Rusya ile benzer görüşlere sahip olduklarını belirterek, "İran, Suriye’nin istikrarını, huzurunu, toprak bütünlüğünü ve halkının isteğine dayalı ilerlemesini istemektedir. Bu ülkede barış ve istikrarı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Abbas Irakçi, İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer müzakereler ve Batılı ülkelerle ilişkiler konusundaki tutumlarına değinerek "Nükleer konuda, Rusya ve Çin'deki dostlarımızla işbirliği ve koordinasyon içinde hareket edeceğiz ve tutumlarımızı koordine edeceğiz. Nükleer müzakereler konusunda İran’ın tutumu tamamen nettir. Biz baskı, tehdit ve yaptırım altında müzakere yapmayacağız. Bu nedenle, ABD ile doğrudan nükleer müzakereler yapılması mümkün olmayacaktır, maksimum baskı politikası olduğu sürece." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı da bu basın toplantısında, İranlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerin ayrıntılarını "Faydalı, kapsamlı ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik." şeklinde aktardı.

Rusya Dışişleri Bakanı, daha önceki İran ve Rusya Cumhurbaşkanlarının Aşkabat ve Kazan'daki görüşmelerine atıfta bulunarak "İran Cumhurbaşkanı Ocak ayında Rusya’yı ziyaret etti ve iki ülke arasında kapsamlı stratejik bir anlaşma imzalandı." dedi.

Lavrov "Yılın başında, Hazar Ekonomi Forumu Tahran’da başarıyla gerçekleştirildi. Bu yıl içerisinde ortak ekonomik işbirliği komisyonu kurulmasını umuyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca Avrasya işbirlikleri üzerine yapılan görüşmeleri de anarak, "Avrasya'da serbest ticaret anlaşmasının en kısa sürede yürürlüğe girmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Lavrov, İran ve Rusya arasındaki ticaretin %13’ten fazla arttığını belirterek, bu artışın devam etmesini umduğunu dile getirdi.

Lavrov, "Reşt-Âstara demiryolu projelerinin ilerlediğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu demiryolunun inşaatı başladı ve Rusya’nın devlet kredisi sağlanmaktadır. Bu, Kuzey-Güney koridorunun başlatılması için önemli bir adımdır." şeklinde konuştu.