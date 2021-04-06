İranlı kadın karateci dünya üçüncüsü

Dünya Karate Federasyonu'nan yapılan açıklamaya göre, İran milli karate takımı oyuncusu Behmenyar, Türkiye ve Japonya karatecilerinden sonra 5677 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Behmenyar, ülkenin Olimpiyat madalyası kazanma umutlarından biridir. İstanbul'da üç gün boyunca düzenlenen 2021 Dünya Karate-1 Ligi'nin ilk etabında bronz madalya kzanarak üçüncülüğü elde etti.

Bu İranlı sporcu bugüne kadar Avusturya'da düzenlenen Dünya Karate-1 Ligi'nde gümüş madalya, Japonya'daki 2019 Dünya Ligi'nin beşinci aşamasında altın madalya, Moskova'daki Karate-1 Ligi'nin altıncı aşamasında altın madalya, BAE'deki Dünya Karate-1 Ligi'nde bronz madalya, İspanya'daki Dünya Umutlar Şampiyonası'nda gümüş madalya ve Kazakistan'da gerçekleşen Asya Umut Oyunları'nda gümüş madalya kazanmıştır.

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