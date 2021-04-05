Korona salgınının ekonomik sonuçlarını ele almak için küresel işbirliğini geliştirilmesi gerekiyor

Himmeti'nin başkanlık ettiği ve Uluslararası Para Fonu Başkanı, Dünya Bankası Başkanı, 24ler Grubu merkez bankaları başkanları ve ekonomi bakanlarının katıldığı çevrim içi olarak düzenlenen 24 Grubu Toplantısı'nda konuşan Himmeti, küresel ekonomik toparlanmanın belirtilerine işaret ederek, 'Bugün, kovid-19'un başlamasından neredeyse bir yıl sonra toplandık ve küresel ekonomik toparlanmanın ilk işaretlerine de tanık oluyoruz' dedi.

Aşılara erişimin iyileştirilmesini ülkelerin ekonomik iyileşme hızlarında etkili olarak değerlendiren Himmeti, 'Şu anda çok hayati ve önemli olan mesele, aşıların üretiminde ve adil tedarik ve dağıtımında küresel işbirliği ve teknik bilgi aktarımıdır' diye belirtti.

Etik nedenlerden dolayı, aşıların ve ilgili tıbbi ekipmanların ihracatında herhangi bir kısıtlamanın olmaması gerektiğini ifade eden Himmeti, 'Küresel bir sağlık krizindeyiz ve bu krizden hiçbir ülke güvende değil' ifadesine yer verdi.

Himmeti, 'Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde, ekonominin kayıt dışı sektöründeki en savunmasız bireyler ve aktivistler en çok zararı gördü. Birkaç ay içinde, birçok düşük gelirli ülke, son birkaç on yılda elde ettikleri zor kazanılmış ekonomik kazanımları kaybetti' diye ekledi.

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