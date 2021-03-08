Himmeti: Yılın ilk 9 ayıda ekonomik gelişme rakamı pozitifti

Himmeti yaptığı açıklamada son 2.5 yılın en zor ve eşi görüşmemiş ekonomik ve hatta siyasal baskılarla geçtiğini belirterek, tüm olumsuzluklara rağmen İran Merkez Bankasının kabul edilebilir bir karneye sahip olduğunu söyledi.

Petrol gelirlerinin ortalama 40 ile 60 milyar dolar olduğunu belirten Himmeti son iki yılda petrol gelirinin 20 milyar dolardan az olduğunu ve bu kaynakların da büyük bölümüne ulaşmanın mümkün olmadığını söyledi.

Mrkez bankasının dövizle ilgili taahhütlerini yerine getirdiğini ifade eden Himmeti, mevcut mali kaynaklara ulaşılması durumunda döviz piyasasında müdahale imkanının artacağını söyledi.

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2012