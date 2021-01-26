İran ve Umman arasındaki ekonomik ve bankacılık ilişkilerin gelişmesi vurgulandı

İran merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr Bin Hamd ile görüştü.

Umman Dışişleri Bakanı görüşmede İran’ın bölgedeki rolü ve önemine işaretle iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesinin önemli olduğunu söyledi.

Himmeti, Ummanlı yetkililerin daveti üzerine iki günlük bir ziyaret için Muskat’ta bulunuyor.

Ziyaretin amacı iki ülke ticari ve bankacılık ilişkilerinin mevcut uluslararası şartlar altında derinleşmesi hususunda müzakeredir.

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