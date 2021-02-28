Güney Kore'nin borcu İran'ın talep ettiği ürünler listesine göre ödenecek

İRNA'ya konuşan Tenhayi, 'Merkez Bankası'na göre, bu ülkenin İran'a olan toplam borcu 7 milyar dolardır ve borcun bu miktardan daha yüksek olduğunu gösteren başka bir belge yoktur. Hammadde ve fabrika ekipmanı da dahil olmak üzere çeşitli mallar müzakere edilmiştir. Bu ülke, ABD ile pazarlık yapmaya gerek kalmadan gıda ve ilaç dahil olmak üzere yaptırıma tabi olmayan ürünleri İran'a verebilir' dedi.

Güney Kore'nin daha önce defalarca İran'a olan borçlarını nakit veya ayni olarak ödeme sözü verdiğini, ancak bugüne kadar pratiğe geçmediğine dikkati çeken Tenhayi, bu ülkenin borcuna karşı müzakere edilen farmasötik ürünlere de değinerek, 'Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı, korona aşısı da dahil olmak üzere talep edilen ilaçların listesini açıkladı. Böylece Güney Kore, İran'a borcunu ödemeye başlayacak' diye belirtti.

İran'ın Güney Kore'nin borcu karşılığında almak istediği malların ülkenin ihtiyaç duyduğu ürünlerden oluştuğuna dikkati çeken Tenhayi, son günlerde Güney Kore'nin İran'a olan borcunun, İran'ın ihtiyaç duymadığı veya kalitesi düşük malların alınmasıyla kapatılacağı iddialarının medyaya yansıdğını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Başkanı Abdünnasır Himmeti, Merkez Bankası'nın Güney Kore'den alacaklısı olduğu 7 milyar dolarlık paranın ödemesinin en az bir milyar dolarla başlamasının kararkaştırıldığını söylemişti.

Himmeti, döviz kaynaklarının devri konusunda İran ile Güney Kore arasındaki anlaşmaya değinerek, 'Güney Kore ödeme yapmak için görüşme talep etmiş ve biz ödeme yollarını önlara gösterdik. Ödeme takimatı da verilmiştir. Bu nedenle istedikleri zaman ödeme yapılabilir. Ödeme gerçekleşmezse gerekli takipler yapılacaktır' demişti.

Bir anlaşmayla ilerlemeleri gerektiğinin altını çizen Himmeti, 'Anlaşmaya dayalı olarak ilgili eylemin nasıl başarıyla tamamlanabileceğini görmeliyiz. Umman, Japonya, Irak ve Güney Kore gibi ülkelerle kapsamlı müzakerelere başladık. Şimdi durum daha iyi ve işler yavaş yavaş ilerleyecek' diye belirtmişti.

Ülkelerin OFC lisansı alıp alamadıklarıyla ilgili bir soruya yanıt olarak Himmeti, 'Bu onların sorunu ve bizimle hiçbir ilgisi yok' diye eklemişti.

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