Bölgesel işbirliği kapasitelerinin geliştirilmesi bir önceliktir

İki ülke arasındaki ticaret ve kültürel ilişkilerin uzun ve tarihi geçmişine değinen Himmeti, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin hacminin ikili işbirliğinin uzun tarihini yansıtamadığını kaydederek, 'Bu nedenle benzer görüşmeler yaparak karşılıklı ilişkileri daha da güçlendirebileceğimizi ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine tanık olabileceğimizi umuyoruz' dedi.

İran ve Ermenistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olduğuna dikkati çeken Himmeti, 'Ermenistan, coğrafi konumunu kullanarak, iki ülke arasındaki ve bir bütün olarak birliğin ticari ilişkilerinin gelişmesinde büyük bir etkiye sahip olabilir, çünkü özellikle İranlı işadamları, Ermenistan'a ihracat yapmakla her zaman ilgileniyorlar' diye belirtti.

İran'ın ekonomik durumunun ABD yaptırımlarının ağır baskısına rağmen iyileşmekte olduğunu ve bu yıl pozitif ekonomik büyüme elde etmeyi başardıklarını açıklayan Himmeti, 'Genel olarak yaptırımların sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz ve şimdi İran'ın bazı ülkelerle ticari ilişkilerinin yeniden açıldığını ve dost ve komşu bir ülke olarak Ermenistan'ın gelişmesi için iyi bir ortamın yarandığını düşünüyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın ilk 10 ayında İran'ın Ermenistan'a 260 milyon dolar ihracat yaptığını kaydeden Himmeti, 'Bu da Ermenistan'dan yapılan ithalatın %30'undan daha azına denk geliyor. Elbette bu küçük bir miktardır ve fazla kaynakları dengelemek ve transfer etmek için bir çözüm yolu bulmamız gerekiyor' diye konuştu.

Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Karubian da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran Merkez Bankası'na evsahipliğinden dolayı teşekkür ederken, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin, özellikle de Ermenistan'daki önemli İran şirketlerinin yatırım ve üretim faaliyetlerinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Karubiyan, iki ülkenin bankacılık sorunlarının çözülmesinin önemini göz önünde bulundurarak, İran Merkez Bankası Başkanı'nı, Ermenistan Merkez Bankası Başkanı ile özel bankacılık konuları ve finansal meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunması için Erivan'a davet etti.

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