Zarif pazartesi günü Bakü, Moskova, Tiflis, Erivan ve Ankara'yı kapsayacak temaslarını başlatacak

Zarif'in Rusya ve Türkiye'nin yanı sıra Kafkasya bölgesindeki ülkeleri ziyaret edeceğini dile getiren Hatipzade, 'Zarif Pazartesi günü bir heyetin başında Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye'ye gidecek' dedi.

Zarif, bu bölgesel tur sırasında meslektaşları ve bu ülkelerin diğer yetkilileri ile bir araya gelecek.

Konuya değinen Hatipzade, 'Bu ziyarette ikili meseleler, Kafkasya'daki son gelişmeler, devam eden projeler ve bölgede barış ve istikrarın geliştirilmesi için alanlar ele alınacak' ifadesini kullandı.

Zarif'in geçtiğimiz haftalarda Bakü ve Moskova'yı ziyaret etmesi planlanıyordu, ancak kabine toplantısında görüşülen bütçe tasarısı nedeniyle bu ziyaretler ertelendi.

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