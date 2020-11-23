Dışişleri Bakan Yardımcısı, Ermenistan'ın Tahran Büyükelçisi ile Karabağ'ı masaya yatırdı

Ermenistan'ın Tahran Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, 'Ermenistan'ın Tahran Büyükelçisi Artaşes Tumaniyan, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı ile bir araya geldi' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 'Görüşmede Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya liderlerinin Karabağ'a ilişkin üçlü açıklaması ve ateşkes anlaşmasından sonraki durum ele alındı' diye belirtildi.

Açıklamanın devamında, "İki taraf, Dağlık Karabağ sorununun çözümü ve savaş sonrası dönemdeki ilgili süreçler, bölgesel ve bölge üstü güçlerin katılımı ve olası gelecek planlamaları konusunda görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda ayrıca Ermenistan ve İran'ın karşılıklı çıkarları doğrultusunda üzerinde anlaşmaya varılmış iş birliği potansiyeli ele alındı. Devlet kurumları ve toplumlar arasında sürekli iletişimi sürdürme ve güçlendirme ve istişare toplantıları düzenlemenin yanı sıra iki ülke arasında devam eden işbirliği alanında ortak ilişkileri daha da harekete geçirme ihtiyacı dile getirildi' ifadelerine yer verildi.

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