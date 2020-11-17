Azerbaycan Cumhurbaşkanı: İran-Azerbaycan sınırı, dostluk sınırıdır

Azerbaycan'ın İran ile olan ortak sınırına işaret eden Aliyev, tarihi Hüdaferin Köprüsü yakınlarındaki Aras Nehri boyunca askeri bir araçla seyahat ederken, Dağlık Karabağ'daki Ermeni kuvvetlerinin işgalinden kurtulmuş olan Cebrail şehrine giderek, İran-Azerbaycan sınırlarının dostluk sınırı olduğunu dile getirdi.

İran sınırına yakın Cebrail kasabası, 1993 yılında Ermenistan güçleri tarafından işgal edilmiş ve son zamanlarda Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmalar sırasında Azerbaycan ordusu tarafından kurtarılmıştır.

Aliyev, Cebrail kentinde Ermeniler tarafından tamamen tahrip edilmiş yerleşim alanlarını gözlemleyerek, "Vahşi düşman tüm bu evleri yıktı, ancak biz bu alanları yeniden inşa edip rehabilite edeceğiz' dedi.

Aliyev bu ziyaret sırasında ayrıca Füzuli'nin kurtarılmış bazı bölgelerini de ziyaret etti.

Azerbaycan Ordusu, 26 Ekim'de başlayan 44 günlük askeri çatışmada, stratejik Şuşa şehri de dahil olmak üzere Ermeni güçlerinin işgal ettiği birçok şehri kurtardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan tarafından 10 Kasım'da imzalanan ortak açıklamaya göre, Kelbecer, Laçin ve Ağdam'ın da aralarında bulunduğu üç şehir 1 Aralık itibarıyla Azerbaycan'a iade edilecek.

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