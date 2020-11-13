14 Kas 2020 00:56
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News Code: 84109039
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Irakçi, Karabağ Anlaşması ile ilgili iddiaları yalanladı

Irakçi, Karabağ Anlaşması ile ilgili iddiaları yalanladı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışileri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Karabağ Anlaşması ile ilgili ortaya atılan iddiaları yalanlayarak, ‘’ İran’ın Azerbaycan veya Ermenistan’a olan transit güzergahlarında değişim olmayacaktır.’’ dedi.

Irakçi, IRNA’ya yaptığı açıklamada, ‘’ Sosyal medyada sahte haritalarla birlikte yanlış ve aldatıcı bilgiler sunulmaktadır. İran- Ermenistan sınırının kesilmesi, Ermenistan ve İran topraklarında koridor oluşturulması, bölgenin jeopolitiğinin değişmesi gibi iddialar vardır. Bunlar tamamen gerçek dışıdır ve belli siyasi hedeflerle ortaya atılmaktadır.

İran- Ermenistan arasında coğrafi bir hat olması iddiasının temelsiz olduğunu ifade eden Irakçi, ‘’ Karabağ Anlaşmasında var olan ise, Ermenistan topraklarında Nahcivan’dan Azerbaycan’a doğru çekilen bir hattır ve bu hattın güvenliğinin Rusya tarafından sağlanacağı konusudur. ‘’ dedi.

Bunun yeni bir plan olmadığını ifade eden Irakçi, ‘’ Hattın oluşmasının çok bilinmezleri olduğunu ifade eden Irakçi, hattı oluşması durumunda İran’ın Azerbaycan ve Ermenistan semtine transit güzergahlarında değişiklik olmayacaktır. ‘’ dedi.

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