İran, Dağlık Karabağ savaşının sona ermesini memnuniyetle karşıladı

Twitter hesabından açıklama yapan Vaizi, 'İran İslam Cumhuriyeti, Rusya'nın Azerbaycan ile Ermenistan arasında arabuluculuğunu ve Dağlık Karabağ sorununda taraflarca ateşkesin kabul edilmesini memnuniyetle karşılamaktadır' ifadesini kullandı.

Vaizi, 'Hala İki ülkenin uluslararası sınırlara bağlılığını ve herkesin medeni haklarının korunmasını vurgulamaya devam ediyoruz' diye belirtti.

Vaizi, 'Anlaşmazlıktaki iki taraf, ülkelerin toprak bütünlüğü ve vatandaşlarının vatandaşlık hakları da dahil olmak üzere uluslararası kurallara bağlı kalmaya devam ederse, müzakerelerin ve siyasi bir çözümün bu uzun süredir devam eden krizi sona erdirebileceğine inanıyoruz.

Vaizi, 'Savaşın sona ermesinden memnun olduğumuzun yanısıra ateşkes anlaşmasının uygulanmasını temenni ediyoruz'ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Salı sabahı yaptığı açıklamada, 'Üç taraf arasında imzalanan anlaşmaya göre, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti mevzilerinde duracaklar ve Rusya Federasyonu barış gücü, Dağlık Karabağ ve Ermenistan Cumhuriyeti temas hattında yerleşecektir'dedi..

Yerinden edilmiş insanlar ve mülteciler de BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin kontrolü altında Dağlık Karabağ'a ve komşu bölgelere dönecekler ve Savaş esirleri, diğer tutuklular ve öldürülenlerin cesetlerinin değişimi yapılacak.

Bu doğrultuda, ulaştırma iletişiminin kontrolü, Rus sınır muhafızlarının yardımıyla gerçekleştirilmektedir.