Sınırlarımızı ihlal edenlere karşı sert yanıt vereceğiz

Azerbaycan sınırındaki Parsabad ilçesinde sınır bölgelerinde incelemelerde bulunan General Rahimzade, 'Halihazırda Ordu ve Devrim Muhafızları'ndan hava savunma birliklerinin Erdebil ili ve özellikle Parsabad ve Aslanduz ilçelerinin sınır hattında yerleştirilmesi ile Silahlı Kuvvetlerimiz tam hazırlık olarak görevine devam ediyor. İran sınır bölgeleri ve özellikle Erdebil ilinin sınır hattında kalıcı güvenlik ve sükunetin sağlanması için Karabağ bölgesindeki askeri gelişmeler günün 24 saatinde gözetlenmekte ve takip edilmektedir' diye konuştu.

Sınır muhafız birliklerinin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürmesinden dolayı onlara teşekkür eden General Rahimzade, 'Halihazırda Erdebil ilinin kuzeyindeki sınır hattında konuşlanan birliklerin sayesinde, sınır bölgelerimizde kalıcı barış ve istikrar korunmaktadır' diye belirtti.

Karabağ savaşındaki taraflara uyarıda bulunan General Rahimzade, 'Karabağ çatışması taraflarına İran hava sahasına her türlü İHA'nın koordinesiz şekilde girmesi durumunda, kesinlikle sınırlarımızı ihlal edenlere karşı sert karşılık verileceği uyarısında bulunduk' diye ekledi.

Son günlerde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmada bazı roket ve füzeler, bu iki ülke ile İran arasındaki sınır bölgelerinde yer alan köylere düşerek 5 yaşındaki bir çocuğun yaralanmasına ve bölge halkında tedirginlik ve dehşete neden olmuştur.

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