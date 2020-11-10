10 Kas 2020 18:17
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News Code: 84105927
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İran, Azerbaycan-Ermenistan ve Rusya anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

İran, Azerbaycan-Ermenistan ve Rusya anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında varılan anlaşmanın memnuniyet verici olduğunu belirterek, ‘’ İran’ın önerdiği planın da yer aldığı bu plan ile birlikte Kafkasya bölgesinde kalıcı barış sağlanmasını temenni etmektedir. ‘’ dedi.

Bakanlık tarafından yapıla açıklamada, bu anlaşmanın Kafkasya bölgesinde halkın huzur ve saadetine yol açacak ve mevcut kaygılara son verecek, kalıcı barışla sonuçlanması temennisinde bulundu.

Açıklamada, ‘’ İran, ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı, uluslararası resmi sınırların değişmezliği, işgal altındaki toprakların serbest kalması, azınlıkların haklarına ve güvenliğine saygı ve bölgedeki tekfirci güçleri çıkması gereği ilkelerine vurgu yapmakta ve bir kez daa bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için bölgesel önerilere katılmaya hazırdır. ‘’  ifadesi yer aldı.

Açıklamada, İran’ın Rusya barış güçlerinin anlaşmanın 3. Ve 4. Maddeleri gereği istikrarına yardımcı olmaya hazır olduğu yer aldı.

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