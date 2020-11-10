İran, Azerbaycan-Ermenistan ve Rusya anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Bakanlık tarafından yapıla açıklamada, bu anlaşmanın Kafkasya bölgesinde halkın huzur ve saadetine yol açacak ve mevcut kaygılara son verecek, kalıcı barışla sonuçlanması temennisinde bulundu.

Açıklamada, ‘’ İran, ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı, uluslararası resmi sınırların değişmezliği, işgal altındaki toprakların serbest kalması, azınlıkların haklarına ve güvenliğine saygı ve bölgedeki tekfirci güçleri çıkması gereği ilkelerine vurgu yapmakta ve bir kez daa bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için bölgesel önerilere katılmaya hazırdır. ‘’ ifadesi yer aldı.

Açıklamada, İran’ın Rusya barış güçlerinin anlaşmanın 3. Ve 4. Maddeleri gereği istikrarına yardımcı olmaya hazır olduğu yer aldı.

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2012