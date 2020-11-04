Azerbaycan, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin Karabağ açıklamasını takdir etti

Ayetullah Hamanei'nin dün Karabağ konusundaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 'Ayetullah Hamanei konuşmasında Ermenistan'ın işgal ettiği tüm toprakların Azerbaycan'a geri verilmesi gerektiğini ve İran'ın uluslararası hukuka dayanan Azerbaycan'ın duruşunu desteklediğini söyledi' ifadesini kullandı.

Açıklamada, 'İran devletinin Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının son bulması ve Cumhurbaşkanı Karabağ Özel Temsilcisi Irakçı'yı bu krizin son bulması için ülkemize göndermesini büyük takdirle karşılıyoruz. Tarihi köklere dayanan iki ülke ilişkilerinin gelişmesini ve bölgede barış ve refahın pekişmesi katkısa sağlamasına inanıyoruz' sözlerine yer verildi.

Daha önce de Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, İran'ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan devleti ile halkının Ayetullah Hamanei'nin açıklamarından dolayı memnun olduğunu belirterek, iki komşu ülkenin komşuluk ve dostluğuna vurgu yapmıştı.

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