Irakçı: İran ve Türkiye, bölge barış ve istikrarının korunmasında inkar edilemez güce sahip

Ankara'da Türk mevkidaşı Sedat Ünal ile yaptığı görüşmeden sonra twitter hesabından açıklama yapan Irakçı, 'Ankara'da mevkidaşım Sedat Ünal ile açık ve faydalı görüşmeler gerçekleştirdim. İran ve Türkiye iki önemli ülke olarak bölge barış ve istikrarının korunmasında inkar edilemez güce sahip' ifadesini kullandı.

İran’ın Karabağ konusundaki özel temsilcisi Abbas Irakçı, dün akşam Ankara’da Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Ünal ile görüştü.

Geçen günlerde Bakü, Moskova ve Ermenistan’da temaslarda bulunan Irakçı, Ermenistan temasları sonrası dün gece Ankara’ya geldi.

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