29 Eki 2020 19:19
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Irakçi: Rusya ile Karabağ konusunda ortak tutuma sahibiz

Irakçi: Rusya ile Karabağ konusunda ortak tutuma sahibiz

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, İran ve Rusya’nın Karabağ konusunda ortak tutuma sahip olduklarını söyledi.

Rusya’da Karabağ konusunda temaslarda bulunan Irakçi, temasları sonrasında Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Irakçi, ‘’ İran’ın önerisini bugün Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rodonkov ile ortaya koydum. İran ve Rusya Karabağ konusunda ortak tutumuna sahiptir. Riyabkov ile de Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) konusunda iyi istişarelerde bulunduk. ‘’ dedi.

Dün Azerbaycan’da temaslarını tamamlayan Irakçi, bugün Rus yetkililerle İran’ın Karabağ konusundaki önerisini konuştu.

Irakçi daha sonra Erivan ve Ankara’yı ziyaret edecektir.

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