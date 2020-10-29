Irakçi: İran’ın Karabağ ile ilgili planı insanı ilkelere dayanmaktadır

Azerbaycan ziyareti sonrası Moskova’da temaslarda bulunan Irakçi, Minsk grubu üyelerinin son 30 yılda Azerbaycan-Ermenistan ihtilafları için bir şey yapamadıklarını ve İran’ın bu plan vasıtası ve bölgesel işbirliği ile Bakü-Erivan ihtilaflarına son vermek istediğini söyledi.

Minsk grubunun bazı ülkelerinin bölgede olmadığını ve bu kriz ile ilgisi olmadığını ifade eden Irakçi, Amerika ve Fransa gibi ülkelerin bölgeden uzak olduğunu sadece siyasi yönden değil, ahlaki ve duygusal olarak da bölge ile ilgilileri olmadığını söyledi.

Irakçi, İran önerisinin bölgede anahtar rolü olan ülkelere dayalı olduğunu ifade eden Irakçi, Rusya’nın da bölgenin önemli ülkelerinden olduğunu söyledi.

İran önerisinin ateşkesin sağlanması, meskun yerlere ve sivillere saldırıların durdurulması ve avarelerin evlerine dönmesi gibi insani ilkelere dayalı olduğunu ifade eden Irakçi, bu planın amacının Karabağ krizine son vermek olduğunu ve İran’ın bu yönde kendisine bölgesel sorumluluk öngördüğünü söyledi.

Planın gerçeklere dayalı olduğunu belirten Irakçi, planın ilke adımında işgalin sonlanması, toprak bütünlüğüne saygı, egemenliklere saygı, sınırların değişmezliği, insan haklarına saygı ve azınlık haklarına saygı, siviller ve sivil yerlere saldırmazlığın öngörüldüğünü söyledi.

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2012