Tahran, Dağlık Karabağ sorununun çözümü için her türlü çabayı gösteriyor

İran’ın Moskova Büyükelçisi, Rusya Savunma Bakanlığına ait Zvezda TV kanalına verdiği röportajda,'Ortadoğu'dan binlerce militanın Dağlık Karabağ'a gelmesine ve bu aşırılık yanlılarının İran sınırına yakın olmasına cevaben İran harekete geçiyor mu sorusuna cevaben' Komşu ülkede olup bitenlerden kuşkusuz endişe duyuyoruz ve orada bir savaş sürüyor' dedi.

Savaşın Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti için doğuracağı sonuçlarla ilgili olarak'Bu savaşın iki ülke için çok ciddi sonuçları olacak ve savaş sırasında iki ülkenin altyapısı tahrip olacak ve insanlar öldürülecek'diye belirtti.

İran'ın Rusya Büyükelçisi, 'Bu savaş sadece iki ülkeyle ilgili değil ve tüm bölge için çok ciddi sonuçlara tanık oluyoruz'dedi.

Celali,Aşırı bölgesel güçlerin veya teröristlerin varlığının çatışmayı daha da kötüleştireceğini ve bölge devletlerinin ulusal güvenliğine tehdit oluşturacağını açıkça belirtti.

Geçtiğimiz aylarda bu iki ülke arasındaki tansiyonu önlemek adına uluslararası arabulucular hiçbir çaba göstermediği için 27 Eylül Ermeni ve Azerbaycanlı güçler arasında silahlı çatışmalar yeniden başladı.

Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışma, 1980'lerin sonunda Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından başladı ve yaklaşık 1994 yılına kadar sürdü. Hem Ermenistan hem de Azerbaycan bu stratejik bölgeyi talep etmektedir.

Calali ayrıca, teröristlerin bölgede yoğunlaşma noktalarına gelmelerini engellemek için çatışmaya son vermenin en iyi yolu olarak bölgesel işbirliğine değinerek İran'ın güvenliğine büyük önem veren bir ülke olduğunu söyledi.

Celali Suriye'deki durum hakkında konuşan İran büyükelçisi, ABD'nin Suriye'deki teröristlere yardım ettiğini söyledi.



Celali, İran'ın Suriye halkının kaderine karar vermesi gerektiğine ve demokrasinin baskılar ve silahlarla kurulamayacağına inandığını vurguladı.



Calali, meşru Suriye hükümetinin davetlisi olarak ülkede İran ve Rusya bulunurken, ABD'nin Suriye'deki varlığının yasadışı olduğunu vurguladı.

İran'ın Rusya Büyükelçisi, İran sınır muhafızlarının sınır durumunu dikkatlice izlediğini de sözlerine ekledi.

Celali, Tahran-Moskova ilişkileri hakkında da ikili işbirliği için parlak bir gelecek olduğunu belirterek'İran'a silah ambargosunun 18 Ekim'de kaldırılmasının ardından askeri ve teknik alanlarda Tahran-Moskova ilişkilerinin mutlaka gelişeceği sonucuna vardı'diye ekledi..