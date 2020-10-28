Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın Karabağ krizinin çözümü için görüşmeleri başladı

Bakü'ye geldiğinde ilk olarak Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov'la görüşen Irakçı, Halefov'un ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la görüşme gerçekleştirerek Karabağ krizi konusundaki İran'ın girişimini Azerbaycanlı yetkili ile paylaştı.

Daha sonra Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile de görüşen Irakçı, bu akşam ise Azerbaycn Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev'le bir araya gelerek Karabağ meselesini masaya yatırması bekleniyor.

Irakçı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldikten sonra yaptığı açıklamada, İran'ın Karabağ'da barışın sağlanması ile ilgili önerisinin bir kısmını açıkladı.

İran'ın özel temsilcisi olarak Karabağ krizinin çözülmesi ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşın son bulmasına ilişkin bir heyet başkanlığında yaptığı bölgesel ziyaretin ilk ayağında dün akşam Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye giden Irakçı, burada yaptığı açıklamada, 'Bu ziyaret kapsmında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşa son verebilecek güçte olan bölge ülkelerine gideceğim. Ziyaretimin asıl amacı da çatışmaların son bulması ve iki ülke arasında kalıcı barışın sağlanması için İran'ın girişimini açıklamaktır' dedi.

Bu girişimin çerçevesinin hazırlandığını ve bunu Azerbaycanlı yetkililerle paylaşacağını ifade eden Irakçı, 'Bu girişim ve öneri, birkaç aşamada durumu kalıcı barışa yöneltebilir ve Azerbaycan'ın işgal edilmii topraklarınınözgür bırakılmasına ve mevcut sorunları çözümüne katkıda bulunabilir. Ayrıca azınlıkların haklarının korunması ve hümaniter hukukun riayet edilmesi de girişimin bir parçasıdır' diye konuştu.

Tüm meseleleri bölge ülkeleri ile değerlendirdiklerini kaydeden Irakçı, bu girişimin uygulanmasını umduklarını ifade ederek, 'Azerbaycan bizim dost ve komşu ülkemizdir. Aramızda sıcak ilişkiler var ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını özgürleştirmesi için her daim desteğimizi sunduk. Bize göre Azerbaycan ve diğer bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü ve sınırların değiştirilmemesi, korunması gereken önemli ve dokunulmaz bir ilkedir' diye ekledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın Bakü'den sonra Moskova, Erivan ve Ankara'yı da ziyaret etmesi bekleniyor.

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