Irakçi: Sınırlarımızın güvenliği kırmızı çizgimizdir

Azerbaycan ile ortak sınır olan Hoaferin sınır kapısını ziyaret eden Irakçi, Azerbaycan-Ermenistan çatışması başladıktan sonra, sınır sakinlerine bazı sorunlar yaratıldığını ifade eden Irakçi, siyasi ve sınır yetkilileri vasıtası ile konuyu takip ettiklerini söyledi.

Azerbaycan ile Hodaferin ve Kız Kalesi barajların yapımı için imzalanan protokole değinen Irakçi, barajların kullanımı ile ilgili her hangi bir değişikliğin yeni bir siyasi anlaşmaya ihtiyaç duyduğu ve İran’n buna hazır olduğunu söyledi.

Irakçi, İran ve Azerbaycan arasınndaki tarihi bağlara değinen Irakçi, bu barajlar ortaklaşa kullanılması ve İran sınır bölgelerine zarar gelmemesi gerektiğini söyledi.

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