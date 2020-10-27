Irakçi: İran, bölgede kalıcı barış istemektedir

Bölge ülkelerine ziyareti öncesi Tebriz’de IRNA’ya açıklamada bulunan Irakçi, Azerbaycan, Türkiye, Ermenistan ve Rusya’ya yapacağı ziyarette Karabağ meselesinde etki ve oy sahibi ülkelerle istişarelerde bulunacaklarını söyledi.

Irakçi, ‘’ Bu ziyarette İran’ın Karabağ sorununun barışçıl şekilde çözümüne yönelik planı açıklanacaktır. ‘’ dedi.

Ziyaretinin ilk ayağında Bakü’de temaslarda bulunacağını ifade eden Irakçi, daha sonra Moskova, Erivan ve Bakü’yü ziyaret edeceğini ve planın açıklanacağını söyledi.

Irakçi, ziyaretin Kafkasya bölgesinde gerginlik ve düşmanlığın azaltılması için bir fırsat olması temennisinde bulundu.

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