Zarif: İran, Karabağ sorunun kalıcı çözümüne yardımcı olmaya hazırdır

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, bugün Zarif’i arayarak Karabağ çatışmasındaki en son gelişmeleri anlattı.

Zarif görüşmede İran’ın ilkesel tutumunu bir kez daha anlatarak, Azerbaycan toprak bütünlüğüne vurgu yaptı ve İran’ın Minsk Grubu Minsk Grubu mekanizması çabalarının tamamlayıcısı olarak İran, Rusya ve Türkiye’nin bölgesel girişimi çerçevesinde Karabağ sorununun kalıcı çözümü yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

İki dışişleri bakanı bu krizin çözümü için bölgesel girişimlerin önemine vurgu yaptılar.

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