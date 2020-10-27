Zarif: İran’ın Karabağ sorununun daimi çözümüne yönelik planı açıklanacaktır

Zarif, Mecils Milli Güvelik ve Dış Politika Komisyonu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi’nin İran’ın Azerbaycan ve Eremnistan sınırı bölgelerini ziyaret ettiğini daha sonra Bakü, Moskova ve Erivan’ı ziyaret edeceğini söyledi.

Yüksek mertebeli İran yetkililerinin onayı ile Karabağ sorununun daimi çözümü için bir plan hazırlandığını ifade eden Zarif, planın açıklanacağını ve daha sonra Erivan ve Moskova’da bununla ilgili temaslar olunacağını söyledi.

Zarif, Azerbaycan toprak bütünlüğüne saygı, sorunun barışçıl yollarla çözümü ve uluslararası sınırların değişmezliğinin bunların İran’ın faal diplomasisinin ilkeleri olduğunu belirterek, ‘’ Bir kaygımız vardır o da tekfirci ve diğer teröristlerin bölgedeki varlığıdır, biz açık şekilde bunun İran için kabul edilemez olduğunu ilan ettik. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012