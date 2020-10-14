Irakçi: İran Fars Körfezinde yabancı güçlerin varlığına karşıdır

Danimarka’nın yeni Tahran Bütükelçisi ile görüşen Irakçi, bölge güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından temin edilmesi gerektiğini ve yabancı güçlerin varlığını gerginlikleri arttırdığını söyledi.

Fars Körfezi güvenliğini bölge ülkelerinin ortak konusu olduğunu ifade eden Irakçi, ‘’ Bölgede kalıcı güvenlik bölge ülkeleri arasında görüşmelere ve ortaklığına ve yabancı güçlerin müdahale etmemesine bağlıdır. ‘’ dedi.

Irakçi, Danimarka ve diğer Avrupa ülkelerinin bölgeye asker veya askeri teçhizat göndermek yerine veya bazı bölge ülkelerine geniş şekilde silah satmak yerine bölgedeki gerginliklerin ana kaynağı olan ABD’nin yanlış politikalarına karşı çıkmalarını tavsiye etti.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler, terörizmle mücadele, bölgedeki şartlar, Karabağ krizi ve iki ülke arasında ekonomik işbirliği potansiyelleri hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

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