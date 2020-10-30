30 Eki 2020 21:52
Journalist ID: 1942
News Code: 84093351
0 Persons

Azerbaycan, Irakçi’nin Bakü ziyaretinin olumlu olduğunu söyledi

Azerbaycan, Irakçi’nin Bakü ziyaretinin olumlu olduğunu söyledi

Bakü, IRNA- Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi’nin Bakü ziyaretinin olumlu geçtiğini bildirdi.

Haciyev yaptığı açıklamada ziyarette ikili ilişkilerin tamamı ve Karabağ meselesinin çözüm yollarını incelediklerini söyledi.

Haciyev, İran’ın bölgenin güçlü bir ülkesi olarak bölgede barış ve istikrar istediğini belirterek, bundan dolayı Güney Kafkasya’da barış ve istikrarda ortaklık hakkı olduğunu söyledi.

Haciyev, İran’ın her zaman ülkesinin toprak bütünlüğünü desteklediğini takdir ettiklerini ifade ederek, İran’ın sorunun çözümü yönündeki payına düşen rolünü ifa edebileceğini söyledi.

Irakçi, İran’ın Karabağ sorununun çözümüne dair planını sunmak için Bakü’yü ziyaret etti. Irakçi, Bakü sonrası Moskova’yı ve Erivan’ı da ziyaret etti.

Twitter'da Takip Ediniz.   https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
7 + 7 =