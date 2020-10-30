Azerbaycan, Irakçi’nin Bakü ziyaretinin olumlu olduğunu söyledi

Haciyev yaptığı açıklamada ziyarette ikili ilişkilerin tamamı ve Karabağ meselesinin çözüm yollarını incelediklerini söyledi.

Haciyev, İran’ın bölgenin güçlü bir ülkesi olarak bölgede barış ve istikrar istediğini belirterek, bundan dolayı Güney Kafkasya’da barış ve istikrarda ortaklık hakkı olduğunu söyledi.

Haciyev, İran’ın her zaman ülkesinin toprak bütünlüğünü desteklediğini takdir ettiklerini ifade ederek, İran’ın sorunun çözümü yönündeki payına düşen rolünü ifa edebileceğini söyledi.

Irakçi, İran’ın Karabağ sorununun çözümüne dair planını sunmak için Bakü’yü ziyaret etti. Irakçi, Bakü sonrası Moskova’yı ve Erivan’ı da ziyaret etti.

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2012