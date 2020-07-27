Geçen yıl Nurduz Gümrük Kapısı'ndan yabancı transitte %15 artış

2018 yılında Nurduz Gümrük Kapısı'ndan yapılan ihracatın 240 milyon dolar değerinde olduğuna işaret eden Neriman, geçen yıl ihracatın yüzde 15 artışla 275 milyon dolara yükseldiğini ifade etti.

Nurduz'dan Aras Serbest Bölgesine transitin %450 artış olduğunu dile getiren Neriman, 2018 yılında Nurduz'dan Aras Serbest Bölgesi'ne transitin 2 bin 272 ton ağırlığında 1 milyon 400 dolar değerinde olduğunu, geçen yıl ise bu rakamın %450 artışla 7 milyon 680 bin dolara çıktığını kaydetti.

Aras Serbest Bölgesi, İran’ın kuzeybatı bölgesinde Doğu Azerbaycan ilinde Azerbaycan sınırında bulunmaktadır. Ermenistan, Azerbaycan ve Nahçıvan civarında yer almakta ve doğal ve tarihi turistik mekanlara sahiptir.

51 bin hektar alana kurulu ve İran-Türkiye sınır kapılarından en önemlisi olan Bazergan sınır kapısına yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan Aras Serbest Bölgesi'nin Avrupa ve Kafkasya demiryollarına bağlanması hedefleniyor.