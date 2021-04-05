İran ve Yemen'den bu ülkedeki son gelişmeler hakkında görüşme

Dışişleri Bakanının Özel Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Haci, İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen krizinin çözümüne yönelik girişimlerinin doğrultusunda Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Kıdemli Müzakerecisi Abdüsselam ile telefonda görüştü.

Görüşmede iki taraf, Yemen'deki barış sürecindeki son gelişmeleri ele aldı.

Haci, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in yürüttüğü Yemen barış görüşmelerinin ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Umarım Yemen halkının kahramanca direnişi, baskıcı kuşatmanın kaldırılması ve adil ve kalıcı bir barış anlaşmasına ulaşılmasına vesile olur' dedi.

Yemenli yetkili Abdüsselam da bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran'ın Yemen'e verdiği siyasi desteğini takdir ederek, devam eden Yemen barış görüşmelerindeki son gelişmelerle ilgili Haci'ye bilgi verdi.

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