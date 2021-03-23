İran, Yemen’deki her türlü barış planına destek veriyor

Yemen aleyhindeki saldırının nefret uyandırıcı olduğu ifade edilen bildiride, Yemen saldırısı boyunca son 6 yılda 24 milyon Yemenlinin hedef alındığını ve her gün onlarca Yemenli’nin öldürüldüğünü, açlıktan, ilaçsızlıktan ve yakıt yokluğundan hayatını kaybettiğini söyledi.

Yemen’de cereyan edenlerin bir çok suç ve cinayetten ibaret olduğunu ifade eden bildiride, bunların hukuki olarak uluslararası düzeyde incelenmesi gerektiği ifade edildi.

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2012