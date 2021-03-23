23 Mar 2021 17:06
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News Code: 84273028
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İran, Yemen’deki her türlü barış planına destek veriyor

İran, Yemen’deki her türlü barış planına destek veriyor

Tahran, IRNA- Arabistan’ın ve ona bağlı koalisyonun Yemen’e saldırısının yedinci yılında İran Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak Yemen’de barışın sağlanması için her türlü barış planına destek verdiğini belirtti.

Yemen aleyhindeki saldırının nefret uyandırıcı olduğu ifade edilen bildiride, Yemen saldırısı boyunca son 6 yılda 24 milyon Yemenlinin hedef alındığını ve her gün onlarca Yemenli’nin öldürüldüğünü, açlıktan, ilaçsızlıktan ve yakıt yokluğundan hayatını kaybettiğini söyledi.

Yemen’de cereyan edenlerin bir çok suç ve cinayetten ibaret olduğunu ifade eden bildiride, bunların hukuki olarak uluslararası düzeyde incelenmesi gerektiği ifade edildi.

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